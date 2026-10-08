Dolar 49,3192 +0,25%
Euro 55,3173 +0,42%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.596,77 +0,08%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,93 -0,34%
--°

Süper Lig 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı; maç takvimi ve atamalar 10-12 Ekim tarihleri için duyuruldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper Lig 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. hafta hakem listesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakem atamaları belli oldu. Haftanın maçları 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

11 Ekim Pazar:

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

TFF tarafından yayımlanan bu atamalarla birlikte kulüpler ve taraftarlar ilgili maçların hakem kadrolarını resmi listeden takip edebilecek. Açıklanan program, haftanın maç akışına göre düzenlenmiştir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Panathinaikos Telekom Center'da fenerbahçe'yi 92-74 yendi
images

konyaspor başkanından hak ve gelir uyarısı: 'inşallah bir gün karşılığını alacağ...
images

Galatasaray Rams Park'ta Kasımpaşa sınavına hazır
images

Trabzonspor Samsunspor deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı