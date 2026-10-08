Süper Lig 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. hafta hakem listesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakem atamaları belli oldu. Haftanın maçları 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

11 Ekim Pazar:

13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

TFF tarafından yayımlanan bu atamalarla birlikte kulüpler ve taraftarlar ilgili maçların hakem kadrolarını resmi listeden takip edebilecek. Açıklanan program, haftanın maç akışına göre düzenlenmiştir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.