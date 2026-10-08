Dolar 49,3341 +0,28%
Euro 55,2692 +0,33%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,59 +0,43%
EUR/USD 1,1220 +0,18%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Esnafın formasıyla destek: Kırşehir FK’ya çağrı

Ejderoğlu döviz bürosu çalışanları Kırşehir FK formasıyla kentte farkındalık yarattı; kombine ve destek çağrısı yaparak halkı takıma davet ettiler.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 15:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Esnafın formasıyla destek: Kırşehir FK’ya çağrı

Esnaf desteği kentte görünür oldu:

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Kırşehir FK, elde ettiği başarılı sonuçlarla şehirde dikkat çekmeye devam ediyor. Kırşehir’de faaliyet gösteren Ejderoğlu döviz bürosu yöneticileri ve çalışanları, iş yerinde giydikleri formalı kıyafetlerle taraftarları ve vatandaşları takıma destek olmaya çağırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada deplasmanda Karaman FK karşısında aldığı 7-1 galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. Takım 5 maç sonunda topladığı 12 puanla ligde 6. sırada bulunuyor; geride kalan maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edilirken, rakip fileler 19 kez havalandırıldı.

Formalar dikkati çekti:

İşletme yöneticisi Başak Zaman, esnaf olarak takımın yanında olmak istediklerini belirterek Kırşehirlileri desteğe çağırdı. Zaman, forma satışlarının başladığını ve amaçlarının kent genelinde farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Bu adımla hem takıma moral hem de kombine biletlerine ilginin artması hedefleniyor.

Çalışanlardan Murat Can Kasar ise personelin hep birlikte forma giydiğini ve bu görünümün müşterilerin dikkatini çektiğini aktardı. Kasar, vatandaşları forma ve kombine biletleri almaya davet ettiklerini ifade etti.

Kentteki bu seferberlik, takımın saha içindeki başarılı performansıyla birleşince Kırşehir FK çevresinde bir destek dalgası oluştu. Esnaf ve vatandaşların sürdürülebilir destek vermesi halinde bu ilginin sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

KIRŞEHİR&#039;DE FAALİYET GÖSTEREN EJDEROĞLU DÖVİZ BÜROSUNUN YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI, KIRŞEHİR FK...

KIRŞEHİR'DE FAALİYET GÖSTEREN EJDEROĞLU DÖVİZ BÜROSUNUN YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI, KIRŞEHİR FK FORMALARINI GİYEREK TARAFTAR VE VATANDAŞLARI TAKIMA DESTEK OLMAYA VE KOMBİNE BİLET ALMAYA DAVET ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Panathinaikos Telekom Center'da fenerbahçe'yi 92-74 yendi
images

konyaspor başkanından hak ve gelir uyarısı: 'inşallah bir gün karşılığını alacağ...
images

Galatasaray Rams Park'ta Kasımpaşa sınavına hazır
images

Trabzonspor Samsunspor deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı