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Genç yelkenciler için Bodrum'da kıyasıya yarış başlıyor

Türkiye’de ilk kez Bodrum’da düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'na 42 ülkeden 191 genç yelkenci katılacak; ILCA 6 ve ILCA 7 sınıfları 9-16 Ekim tarihlerinde yarışacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç yelkenciler için Bodrum'da kıyasıya yarış başlıyor

Genç yelkenciler için Bodrum'da kıyasıya yarış başlıyor

Türkiye’de ilk kez Bodrum’da düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Organizasyon 9-16 Ekim tarihlerinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde yapılacak ve 42 ülkeden 191 genç yelkenci ILCA 6 ile ILCA 7 sınıflarında madalya mücadelesi verecek.

ev sahipliği ve hazırlıklar:

Şampiyona öncesi kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, kulüp yöneticileri Hatice Akpınar ve Sadık Aydoğan ile basın mensupları katıldı. Kulüp başkanı Hadi Türk, organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, '42 ülkeden 191 sporcu Bodrum’da mücadele edecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporculara Türkiye’nin misafirperverliğini ve Bodrum’un doğal güzelliklerini göstereceğiz' diye konuştu.

yarış takvimi ve öne çıkan program maddeleri:

Şampiyonanın açılış programı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Bodrum Marina Meydanı'ndan başlayacak kortej ile başlayacak; saat 18.30'da Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de açılış töreni gerçekleştirilecek. Yarışlar 11-16 Ekim tarihlerinde ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında yapılacak ve organizasyon, 16 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Trafo Kafe'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Geçtiğimiz yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da yarışta yer alacak olması, saha derinliğini ve rekabeti artıracak. Bu durum, hem sporcuların performansını hem de izleyici ilgisini yükseltecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Organizasyonun bir diğer hedefi, Bodrum'da çocuk ve gençlerin yelken sporuyla buluşmasını sağlamak. Hadi Türk, Bodrum'daki yelken kulüplerinin bugüne kadar Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdiğini vurgulayarak, gençlerin bu sporla tanışmasının önemine dikkat çekti.

Ekim ayında gerçekleştirilecek U21 Avrupa Şampiyonası, kentte bu ay içinde düzenlenecek Boat Show ve The Bodrum Cup gibi önemli denizcilik etkinlikleriyle birlikte Bodrum'un uluslararası deniz sporları takvimini güçlendirecek.

42 ÜLKEDEN 191 GENÇ YELKENCİ BODRUM’DA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN YARIŞ

42 ÜLKEDEN 191 GENÇ YELKENCİ BODRUM’DA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN YARIŞ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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