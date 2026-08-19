Şüpheli ölüm iddiası üzerine Denizolgun'un mezarı Karacaahmet'te açıldı

Soruşturmanın gerekçesi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun hakkında ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu belirtildi. Dosya kayıtlarına göre, 2026/8086 sırasına kayıtlı soruşturma kapsamında, CMK'nın ilgili hükümleri uyarınca maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine yönelik yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındı.

Fethi kabir uygulaması ve süreç:

Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen işlem öncesinde güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Saat 08.45 sıralarında savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. Çalışmalar yaklaşık 3 saat sürdü ve fethi kabir işlemi tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Denizolgun'un naaşı mezarlıktan alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Başsavcılık, kararın maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine yönelik yeniden inceleme amacı taşıdığını kamuoyunun bilgisine sundu.

POLİSLER MEZARLIKTA İNCELEME YAPTI.