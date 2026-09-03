Sürdürülebilir balıkçılık için Karamık Gölü'nde sıkı denetim

Denetim çalışmasının kapsamı:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, yasa dışı yöntemlerin tespiti ve kaçak avcılığın önlenmesi için su kaynaklarında düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Karamık Gölü'nde uygulama:

Karamık Gölü'ndeki denetimler kontrol tekneleri eşliğinde yürütüldü. Ekipler gölde devriye gezerek av araçları ve izin belgelerini kontrol etti, avcılık kurallarına uyum ve canlı türlerinin korunmasına yönelik incelemeler yaptı.

Denetimlerin devamı:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin ilerleyen günlerde de sürdürüleceğini bildirdi ve vatandaşlardan yasa ile belirlenmiş kurallara uymalarını, su ürünleri kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmalarını istedi.

AFYONKARAHİSAR'DA SU ÜRÜNLERİ STOKLARININ KORUNMASI VE YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.