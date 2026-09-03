Sorgun'da sahada inceleme: ekiplerle birlikte daha iyisini hedefliyor

Başkan Ekinci çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yürütülen altyapı ve kamusal düzenleme projelerini yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme programı kapsamında Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki kaldırım çalışmaları ile Sanayi Sitesi'ndeki asfalt uygulamaları sahada gözden geçirildi.

Kaldırım ve asfalt uygulamalarının önemi:

Başkan Ekinci, yapılan işlerin yalnızca başlatılmasının yeterli olmadığını; doğru uygulanması, sürecin yakından takip edilmesi ve ortaya çıkan sonucun Sorgun’a yakışır olması gerektiğini vurguladı. Ekiplerle birlikte sahada yapılan değerlendirmede işçilik, malzeme kullanımı ve işlerin tamamlanma aşamaları tek tek ele alındı. Bizim için bir işin başlaması kadar; doğru uygulanması, sürecin takip edilmesi ve ortaya çıkan sonucun Sorgun’a yakışması da önemli. Bu nedenle yapılan her işi sahada görüyor, eksikleri yerinde değerlendiriyor, ekiplerimizle birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Sorgun’da işimiz de belli, istikametimiz de: Daha iyisini yapmak.

Meydan düzenlemesi ve otopark uyarısı:

Ekinci, göreve geldikleri ilk günden itibaren Sorgun’u planlı, düzenli ve geleceği gözeten bir anlayışla imar ettiklerini belirterek, Kapalı Pazar Yeri çevresinde gerçekleştirilen meydan düzenlemesine dikkat çekti. Meydan düzenlemesinin belirli bir plan doğrultusunda hayata geçirildiğini, alan içinde vatandaşların kullanımına ayrılmış otopark bölümlerinin bulunduğunu söyledi. Başkan, otopark olarak belirlenen bölümlerde tezgâh açılmaması ve pazar kurulmaması gerektiğini belirterek vatandaşlardan bu alanları araç parkı için boş bırakmalarını istedi.

Ekinci, Sorgun’un kuralları olan, planlı ve düzenli bir şehir kimliğine kavuştuğunu; bu düzenin korunmasının tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Sahada yapılan incelemeler, belediye ekiplerinin günlük uygulamalarıyla planlanan standartların sahada da hayata geçirilmesine yönelik bir takip mekanizması olarak değerlendirildi.

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI M. ERKUT EKİNCİ, İLÇEDE SÜRDÜRÜLEN BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.