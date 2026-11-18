Malatya'da trafik kazası:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya-Adıyaman karayolu Sürgü Mahallesi mevkiinde saat 10.30'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kazanın ayrıntıları:
Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametine seyreden M.D. yönetimindeki 06 BCJ 034 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen S.Ö. idaresindeki S PQ 44 plakalı araç çarpıştı.
Yaralıların durumu ve soruşturma:
Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MALATYA’DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
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