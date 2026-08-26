Sürücünün fenalaşması sonucu kamyona çarpan kamyonet sürücüsü İnegöl'de ağır yaralandı

Kaza anı ve olay yeri:

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonetin sürücüsü Tekin Çaldır (52) seyir halindeyken fenalaştı ve araç kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarına park halinde bulunan 34 BT 5571 plakalı kamyona çarptı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Ağır yaralanan Tekin Çaldır, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve tahkikat sürüyor; ekipler, sürücünün fenalaşma nedenine ilişkin tespitler yapıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI. KAZADA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.