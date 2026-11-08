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Şuşa'da yeni gündem: Erdoğan ve Aliyev ikili ilişkileri masaya yatırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü nedeniyle Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşerek ikili iş birliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

Şuşa'da yeni gündem: Erdoğan ve Aliyev ikili ilişkileri masaya yatırdı

Resmi karşılama ve aile fotoğrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenle karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Baş başa görüşmenin hedefleri:

Fotoğraf çekiminin ardından iki lider arasında baş başa görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik ilişkileri kapsamlı biçimde değerlendirildi ve mevcut iş birliği alanlarının daha da derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Liderlerin görüşmesinde ayrıca bölgesel ve küresel meseleler de gündeme geldi.

Takip eden program ve anıt ziyaretleri:

Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Hocalı Soykırım Anıtı ve Hankendi Zafer Anıtını ziyaret ederek çelenk bırakacak ve anma programlarına katılacak.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN’IN ŞUŞA KENTİNDE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN’IN ŞUŞA KENTİNDE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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