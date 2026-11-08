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Azerbaycan lideri birlik çağrısıyla uyarıda bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke içindeki birlik ve kardeşliğin sarsılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak dış müdahalelere karşı uyardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Merve Çelik

Azerbaycan lideri birlik çağrısıyla uyarıda bulundu

liderin mesajı ve vurgusu:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülke birliği ve kardeşliğinin korunmasına ilişkin sert ve net bir mesaj verdi. Konuşmasında "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

iletilen ana fikir ve anlamı:

Bu sözler, iç politikada birlik çağrısı ile dış müdahalelere karşı direnme kararlılığını bir arada yansıtıyor. Liderin kullandığı dil, toplum içindeki dayanışmayı öne çıkarırken, olası bölücü girişimlere karşı toplumsal uyanıklık çağrısı içeriyor.

Mesaj, toplumun bir arada durması gerektiğine dair güçlü bir hatırlatma niteliği taşıyor ve birlik vurgusu üzerinden kamuoyuna güven vermeyi amaçlıyor.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: &quot;Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz."

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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