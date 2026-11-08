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Şuşa ziyaretinde Erdoğan ve Aliyev ortak mesajlar için buluştu

Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıldönümünde Şuşa'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı; iki lider görüşme ve ortak basın toplantısı yapacak.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Merve Çelik

Şuşa ziyaretinde Erdoğan ve Aliyev ortak mesajlar için buluştu

Erdoğan Şuşa'da resmi karşılama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Şuşa kentinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından düzenlenen resmi törenle karşılandı. Ziyaret, Karabağ Zaferi anmasının yapıldığı günün simgesel atmosferi içinde gerçekleştirildi.

Tören protokolü ve ritüeller:

Tören, Şuşa Valiliği önünde yapıldı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra Türkiye ve Azerbaycan millî marşları çalındı, tören kıtası liderleri selamlandı. Karşılamada sırasıyla Azerbaycan heyeti ve Türk heyeti Erdoğan ile Aliyev ile tokalaştı ve resmi selamlaşma protokolleri uygulandı.

Görüşme gündemi ve eşlik eden heyet:

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti; görüşme sonrasında iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik ediyor.

Ziyaret, iki ülke liderlerinin hem anma törenine katılımını hem de ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik ve işbirliği konularına ilişkin doğrudan görüş alışverişini içeriyor. Resmi programın tamamlanmasının ardından yapılacak ortak açıklama, ziyaretin diplomatik çıktıları hakkında daha somut bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü’nün 6. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Şuşa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü’nün 6. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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