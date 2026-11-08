Terörsüz Türkiye hedefi sahada üç aşamalı stratejiyle güçlendiriliyor

Çorum konferansında vurgulanan öncelikler:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Terörsüz Türkiye Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanmasının birinci öncelik olduğunu belirtti. Çiftçi, programa ev sahipliği yapan Hitit Üniversitesine ve katılımcılara teşekkür ederek, Çorum Valiliği görevinden ayrıldığı 2023 yılının Ağustos ayına atıf yaptı ve bu şehrin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Bakan, konuşmasında tarihten gelen ortak mücadele ve birlik vurgusunu yineleyerek milletin şehitlerine rahmet, gazilere minnet duygusunu dile getirdi. Toplumsal bağların korunmasının önemine değinen Çiftçi, devletin görevinin bu mirası adalet ve hukuk zemininde geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

3T yaklaşımı: tespit, takip, tasfiye:

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın sahadaki güvenlik anlayışını özetlerken bu yaklaşımı '3T' olarak tanımladı ve aşamaları şöyle sıraladı: tespit, takip ve tasfiye. İlk aşamada tehditlerin kaynağında tespit edilmesi; bütünüyle örgütün uzantıları, lojistik hatları ve finansal ağlarının görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İkinci aşamada sahadaki gelişmelerin kesintisiz takip edileceğini, silah bırakma ve örgütten kopma süreçlerinin zeminde kollanacağını; üçüncü aşamada ise silahların bütünüyle devreden çıkarılmasına dek, örgütün unsurlarının tasfiye edileceğini vurguladı. Bu üç aşamanın birbirinden ayrı değil, birbirini bütünleyen halkalar olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, gayenin toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak ve kardeşlik ile birlikteliği tahkim etmek olduğunu belirtti.

Bakan ayrıca terörle mücadelenin hukuka bağlılık çerçevesinde yürütüleceğini, her fiilin somut deliller ve hukuki usullerle değerlendirileceğini hatırlattı ve devlet görevlilerinin kamu düzenini koruma sorumluluğuna dikkat çekti.

Hukuki çerçeve, meclis süreci ve ekonomik maliyet:

Çiftçi, Terörsüz Türkiye iradesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından güçlendirildiğini, bu çabanın Meclis çatısı altında Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve kurulan komisyonlarla hukuki zemine oturtulduğunu kaydetti. Özellikle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının geniş istişare sağladığını ve sonuçta Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin oyuyla yasalaştığını hatırlattı.

Ekonomik boyuta da değinen Bakan, terörün sadece insani değil ağır bir ekonomik maliyet de yüklediğini belirtti; bu kapsamda Cumhurbaşkanının yaptığı değerlendirmeye atıfla doğrudan ve dolaylı maliyetlerin 2.3 trilyon doları bulduğunu söyledi. Çiftçi, bu yükün kalkmasının kalkınma, yatırım ve üretim için kaybedilen zamanı telafi etme imkanı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca mağdurların haklarının korunması, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesinin sürecin ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapıldı. Devletin bu emanet karşısındaki sorumluluğunun karar ve uygulamalarda somut şekilde yer alacağı vaat edildi.

Türkiye yüzyılı vizyonu ile bağlantı:

Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ayrılmaz şekilde bağlı olduğunu belirtti. Güven ortamının güçlenmesinin ülkenin kaynaklarını eğitime, bilime, teknolojiye ve üretime yöneltme kapasitesini artıracağını; böylece milletin refahının ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmanın mümkün olacağını ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın bu doğrultuda hukuk içinde, gece gündüz çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Konferansın sonunda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederken bir tablo hediye etti. Program, terörle mücadelenin hem güvenlik hem toplumsal boyutlarının birlikte ele alındığı bir platform olarak tamamlandı. Bakan Çiftçi konuşmasını, aziz şehitlere rahmet, gazilere sağlık dilekleriyle sonlandırdı.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ PROGRAMDA KONUŞTU.