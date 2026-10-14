Dolar 49,3854 +0,03%
Euro 54,9966 -0,48%
Bist 12.146,34 -0,85%
Altın Gram 6.541,33 -1,38%
EUR/USD 1,1130 -0,66%
Brent Petrol 105,87 +0,17%
--°

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Melis Çalım, Çamaşırlık Camii'nde kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 17:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı

İnegöl'de küçük Melis için cenaze töreni düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Melis Çalım, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Minik Melis'in ölümü, ailesi ve mahalleyi derin bir yasa boğdu.

Kaza ve müdahale:

Kaza, İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak üzerinde gerçekleşti. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Melis, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ikinci yaş gününe 6 gün kaldığı, doğum günü olarak ise 19 Ekim'in anıldığı bildirildi.

Yasal süreç ve tören detayları:

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet K. (40), sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı. Melis'in cenazesi Çamaşırlık Camii'nde kılınan namazın ardından kırsal Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Aile yakınları ve komşular, törende üzgün ve tepkili görüntüler verdi.

Olay, İnegöl'de geniş yankı uyandırırken, mahalle halkı küçük çocuğun kaybının yarattığı üzüntüyü paylaştı. Yetkililer ve adli süreçle ilgili bilgiler, soruşturma ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 2 YAŞINDAKİ MELİS ÇALIM, BUGÜN...

İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 2 YAŞINDAKİ MELİS ÇALIM, BUGÜN DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ordu merkezli 'change' operasyonunda 6 araca el konuldu
images

Yokuşta freni boşalan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu
images

Banyodaki gizli bölmede yakalanan ByLock kullanıcısı cezaevine gönderildi
images

Konya'da birinci kattaki yangın mahallede panik yarattı, evde maddi hasar oluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da sağanak mesai çıkışını felç etti: trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı

Banyodaki gizli bölmede yakalanan ByLock kullanıcısı cezaevine gönderildi

Konya'da birinci kattaki yangın mahallede panik yarattı, evde maddi hasar oluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın