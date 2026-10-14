Karabük için yoğun yağış alarmı: vatandaşlara tedbir çağrısı

Karabük Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. 15 Ekim Perşembe öğle saatlerinden itibaren başlayacağı belirtilen yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü olabileceği vurgulandı.

ne zaman ve nerede:

Valiliğin yaptığı açıklamada son değerlendirmelere göre il genelinde ve çevresinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi. Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı ifade edildi.

muhtemel olumsuzluklar ve uyarılar:

Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Valilik, vatandaşların yağış süresince yaşanabilecek risklere karşı tedbirli davranmalarını istedi.

Yetkililer tarafından yapılan bu çağrı, olası zararların en aza indirilmesi için önem taşıyor; vatandaşların uyarıları takip etmesi ve gerekli önlemleri alması istendi.

KARABÜK VALİLİĞİ, 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KENT GENELİNDE YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK VATANDAŞLARI MUHTEMEL OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI.