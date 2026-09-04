Susurluk'ta sabah saatlerinde uykuda dumana yakalanan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

olay yeri ve yangının kaynağı:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, saat 08.55 sıralarında Burhaniye Mahallesi Dervişpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yapılan ilk tespitlere göre yangının şofbenden kaynaklandığı belirlendi ve kısa sürede daire yoğun dumanla doldu.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma:

Olay ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler; 3 itfaiye aracı ve 9 personel ile alevlere hızlı müdahale etti, aynı zamanda daire içinde arama çalışması yürüttü.

Arama sırasında yangına uykuda yakalanan ve yoğun dumandan etkilendiği tespit edilen G.G. isimli vatandaş kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

son durum ve inceleme:

Dumandan etkilenen G.G., ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti çalışmaları başlatıldı.

SUSURLUK'TA ŞOFBEN YANGINI: UYKUDA YAKALANAN VATANDAŞ DUMANDAN ETKİLENDİ