Bursa Büyükşehir Meclisi 2027 mali bütçesini onayladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı mali bütçesi, mecliste yapılan görüşmelerin ardından 60 milyar TL olarak kabul edildi. Başkan Vekili Şahin Biba, hazırlanan bütçenin yatırım odaklı olduğunu vurgulayarak yatırım payını artırdıklarını belirtti.

stratejik plan ve program bütçe değişimi:

Meclis oturumunda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, 2026 yılında yürürlüğe giren program bütçe uygulaması nedeniyle stratejik planın mevzuata uygun şekilde güncellendiğini söyledi. Eski hizmet alanı yaklaşımından farklı olarak yeni bütçede faaliyet ve stratejik hedeflerin doğrudan daire başkanlıklarına bağlandığını ifade etti. Projeler mali açıdan yeniden değerlendirilip, ölçülemeyen göstergeler bütçeden çıkarıldı ve hedefler ilk kez bütçe programlarıyla eşleştirildi.

Biba, bütçe hazırlık sürecinde meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf odaları, üniversiteler ve ilçe belediye başkanları dahil geniş bir kesimden görüş alındığını, stratejik planın 11 hizmet alanında 11 amaç, 27 hedef ve 96 performans göstergesinden oluştuğunu aktardı.

sürdürülebilir mali yapı ve gelir kaynakları:

Başkan Vekili Biba, 2027 yılı bütçesinin sürdürülebilir bir mali yapı hedefiyle hazırlandığını söyleyerek gelir dağılımına dair rakamları paylaştı. Bütçenin gelirlerinin yaklaşık %88