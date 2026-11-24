Milas'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 18.39'da Milas ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

valinin açıklaması

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Vali Akbıyık paylaşımında tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"