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tahsilat takvimi yıl sonu nakit yönetiminin odağına oturdu

Şirketler 2026'nın son çeyreğinde açık alacaklarını, cari hesaplarını ve tahsilat takvimi takibini sıkılaştırıyor; tahsilatın zamanı nakit planında belirleyici.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

tahsilat takvimi yıl sonu nakit yönetiminin odağına oturdu

tahsilat zamanlaması bütçe ve nakit akışını nasıl etkiliyor:

Şirketler 2026'nın son çeyreğine girerken yeni dönem bütçe ve nakit akışı planlarını oluşturuyor; bu süreçte yıl içinde oluşan açık alacaklar, cari hesaplar ve tahsilat takvimleri yeniden değerlendirilmekte. Satışın gerçekleşmiş olması tek başına yeterli görünmüyor; satışın ne zaman nakde dönüşeceği şirketlerin likidite ve bütçe yönetiminde belirleyici oluyor.

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, yıl sonuna yaklaşırken finans ekiplerinin tahsilat takvimlerini görünür biçimde yönetmesinin önemine dikkat çekiyor. Ekemen Fidan’a göre dönem sonu, yalnızca satış performansının değil aynı zamanda bu satışlardan doğan alacakların nakde dönüş oranının ve zamanlamasının da değerlendirildiği bir dönemdir.

kısa vadeli alacakların bilançodaki ağırlığı:

TCMB ve TÜİK iş birliğiyle hazırlanan Sektör Bilançoları 2026 çalışmasında yer alan 2023-2025 verileri, alacak yönetiminin şirket bilançolarındaki ağırlığını gösteriyor. Hesaplamalara göre kısa vadeli alacakların toplam aktifler içindeki payı 2023-2025 döneminde 3,5 puan artarak yüzde 20,5’e ulaştı. Bu görünüm, yıl sonu finansal tabloların yönetiminde tahsilat vadelerinin dikkate alınmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

Ekemen Fidan, açık alacakların yeni döneme taşınmasının hem bilanço yönetimi hem de nakit planlaması üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurguluyor: "Açık alacakların yeni döneme taşınması, yıl sonu finansal tabloların yönetimine ek olarak bütçe ve nakit akışı planlamasında dikkate alınması gereken önemli bir unsur."

sanal POS ve yıl sonu tahsilat süreçleri:

Vadeli çalışan firmalarda tahsilat süreleri sektöre ve ticari koşullara göre 1 yıla kadar uzayabiliyor; 60, 90 günlük vadeler artık neredeyse peşin işlem olarak anılıyor. Bu durum, özellikle yılın son aylarında yapılan satışlardan doğan alacakların takip eden yıla sarkmasına yol açabiliyor.

Octet'in sunduğu çözümler kapsamında Octet Sanal POS kullanan şirketler, bankalarla ayrı ayrı anlaşma yapmadan kredi kartıyla tahsilat gerçekleştirebiliyor ve alıcılarına tek çekim veya taksitli ödeme seçenekleri sunabiliyor. Alıcının kredi kartıyla yaptığı ödeme, şirket tarafından ertesi iş günü satıcının banka hesabına aktarılıyor; böylece vadesi gelmemiş veya yeni yıla sarkan alacaklar tercih edildiğinde yıl bitmeden nakde dönüşebiliyor.

Ekemen Fidan ayrıca yıl sonu cari hesap mutabakatı süreçlerinde şirketlerin müşterilerine SMS veya e-posta ile tahsilat linki gönderebildiğini ve bayi ağlarındaki borç-tahsilat süreçlerini Octet Platformu üzerinden merkezi olarak takip edebildiğini belirtiyor. Bu araçlar, şirketlerin açık hesaplarını azaltmasına ve yıl sonu nakit akışını daha etkin yönetmesine katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, yıl sonuna yaklaşılırken sadece satış hedeflerine odaklanmak yeterli değil; tahsilat takvimlerinin ve ödeme kanallarının yönetimi, şirketlerin yeni döneme sağlam bir nakit pozisyonuyla başlamasında kritik rol oynuyor.

OCTET TÜRKİYE CEO&#039;SU DERYA EKEMEN FİDAN

OCTET TÜRKİYE CEO'SU DERYA EKEMEN FİDAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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