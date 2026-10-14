Muş ovadan sofraya: pancar hasadıyla 2,5 milyar liralık ekonomik hareketlilik

Muş ovasında hasat başladı, kent ekonomisine önemli katkı bekleniyor

Türkiye’nin üçüncü büyük ekilebilir arazisine sahip Muş Ovasında bu yıl gerçekleştirilen şeker pancarı hasadı, bölge ve ülke ekonomisine önemli bir hareketlilik getirecek. Yaklaşık 1.600 üreticinin ekimiyle elde edilmesi beklenen 300 bin ton pancarın işlenmesi sonucu 42 bin ton şeker, 12 bin ton melas ve 90 bin ton küspe ortaya çıkacak.

üretim hedefleri ve fabrikadaki hazırlıklar:

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl yaklaşık bin 600 çiftçiyle üretim yapıldığını belirterek, taahhüt sözleşmeleri kapsamında 300 bin ton civarında pancarın fabrikaya getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Kızılkaya, "Bu yıl yaklaşık bin 600 çiftçimizle 50 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 bin ton pancar elde etmeyi umuyoruz. Bu pancardan inşallah 42 bin tona yakın şeker üretmeyi, yaklaşık 12 bin ton melas ve 90 bin ton küspe elde etmeyi bekliyoruz. Yağışlar ve mevsimsel şartları nedeniyle bu yıl kampanyamız maalesef biraz geç başlıyor. 1 Ekim’den itibaren başlayan yağışlar, çiftçilerimizin tarlaya girmesini ve pancar sökümünü ciddi anlamda zorlaştırdı. Halihazırda fabrikamızın pancar stok alanında belli miktarda pancar biriktirdik. Allah’ın izniyle cuma günü itibarıyla ilk pancarımızı fabrikaya almaya başlayacağız. Ardından pancarı işlemeye ve şeker üretimine geçeceğiz. Böylece çiftçimizin emeğinin tarladan sofraya uzanan süreci cuma günü itibarıyla hayırlısıyla başlamış olacak. Bu yıl çiftçilerimizden alacağımız tahmini 300 bin ton pancar karşılığında yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık ekonomik girdi ve katkı oluşmasını bekliyoruz. Melas, küspe ve şeker üretimiyle birlikte nakliye de dahil olmak üzere 2 buçuk milyar liranın üzerinde bir ekonomik döngü oluşmasını öngörüyoruz. Muş’umuza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

çiftçinin emeği ve hasat süreci:

Muş’un Kumluca köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Servet Özdemir, hasat sürecini ve tarımsal emeklerini anlattı. Özdemir, "İlkbahar döneminde ektiğimiz şeker pancarlarının hasadını ekim ayı itibarıyla gerçekleştiriyoruz. İlkbahardan bu yana pancarlarımızı yaklaşık 10 kez suladık. Yazın kavurucu güneşi altında çapalama çalışmalarımızı yaptık. Amacımız, bugünlerde güzel bir verim elde etmekti. Çok şükür, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şu anda hasadını yaptığımız pancarlarımızı traktörlerimize yükleyerek fabrikaya götürüyoruz. Çiftçinin bayramı hasat dönemidir. Biz de bugün emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu hasat dönemini kazasız belasız tamamlarız. Tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, pancarın işlenmesiyle melasın yem ve maya sektörlerinde kullanılacağını, küspe üretiminin ise hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı sağlayacağını vurguluyor. Fabrika, kampanya başlangıcındaki gecikmeye rağmen stok alanında biriken pancarı işleyerek bölge ekonomisine katkıyı hayata geçirmeyi planlıyor. Hem doğrudan üretici geliri hem de yan ürünlerin tedarik ve nakliye etkisiyle bölge çapında 2 buçuk milyar liranın üzerinde bir ekonomik döngünün oluşması bekleniyor.

MUŞ’TA BİN 600 ÜRETİCİNİN EKİMİNİ YAPTIĞI YAKLAŞIK 300 BİN TON ŞEKER PANCARININ ÜLKE EKONOMİSİNE 2,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR.