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Çarşamba’da tarım için ortak vizyon ve iş birliği adımları

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası, üretici eğitimleri, teknoloji ve pazarlama odaklı projelerle tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çarşamba’da tarım için ortak vizyon ve iş birliği adımları

Çarşamba’da tarım için ortak vizyon ve iş birliği adımları

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsmail Yıldız ile birlikte Müdürlükten Mühendis Nedim Gümüş ve Veteriner Hekim Tayfun Çörtük, 1 Ekim seçimlerinin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çarşamba ovasının potansiyeli ve üretici beklentileri:

Ziyarette, Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Çarşamba Ovasının verimli topraklarının daha etkin kullanılması, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Heyet ve borsa yöneticileri, çiftçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ile modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ihtiyacını değerlendirdi; ayrıca tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi ve üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Gelecek projelerde iş birliği ve somut adımlar:

Görüşmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası arasında ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Üretici eğitimleri, hayvancılığın geliştirilmesi, tarımda teknolojik yeniliklerin desteklenmesi ve bölgenin tarımsal potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik proje fikirleri paylaşıldı. Kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin, uygulamaya geçirilecek programların başarısı açısından kritik olduğu vurgulandı.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Mert Danışmaz ve Samet Öztekin, Meclis Üyesi Ziyacan Öztekin ile Genel Sekreter Sercan Yaşar hazır bulundu. Karşılıklı iyi dilekler ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak projelere ilişkin değerlendirmelerin ardından ziyaret sonlandırıldı.

Tarım ve ticaret kanadı arasında kurulan bu temas, ilçede üreticiyi güçlendirmeye yönelik adımların planlanması açısından başlangıç niteliği taşıyor; taraflar önümüzdeki dönemde somut iş birlikleri geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET

GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARET

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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