TahtApp ile az gören çocukların sınıf eğitimine teknolojiyle erişim desteği

Türk Telekom, eğitimde erişilebilirliği TahtApp ile genişletiyor

Türk Telekom, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürme yaklaşımını sürdürerek az gören çocukların eğitimine destek oluyor. Günışığı projesi, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle 2014 yılından bu yana yürütülüyor ve proje kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması, sınıf içi öğrenimde eşitlik sağlamayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

TahtApp, tahtadaki içeriklerin tabletlere aktarılmasını sağlayarak az gören öğrencilerin akranlarıyla eş zamanlı eğitim almasına imkan tanıyor. Uygulama, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 40 ilde, 300 okulda, 300'ün üzerinde az gören öğrencinin kullanımına sunulacak. Yeni dönemde uygulama; Ankara, Adana, Afyon, Antalya, Bolu, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Manisa, Osmaniye, Ordu ve Sivas'taki yeni okullarda da kullanılacak.

Türk Telekom Ar-Ge ekiplerinin çalışmasıyla geliştirilen TahtApp, sınıf ortamındaki aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tahtadaki içeriği öğrenci tabletine aktarıyor ve böylece erişilebilirliği artırıyor. Şirket, her yeni eğitim döneminde uygulamayı öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.

TahtApp'te yapılan teknik iyileştirmeler:

Yeni eğitim dönemine özel yapılan güncellemeler kullanımdeneyimini iyileştirmeyi amaçladı. Uygulamanın görüntü kalitesi önemli ölçüde yükseltildi; tahta görüntüsü daha doğal ve net yansıtılıyor. Dokunmatik hareketler, tablet ve akıllı tahta davranışlarıyla uyumlu hale getirildiği için etkileşimler daha akıcı ve sezgisel oldu.

Ayrıca TahtApp artık yüksek çözünürlüklü kamera desteği sunuyor; bu sayede ekran büyütüldüğünde bile netlik korunuyor. Arayüzde yapılan sadeleştirmeler uygulamanın anlaşılmasını kolaylaştırırken, güvenlik tarafında gerçekleştirilen entegrasyonlarla uygulamanın kopyalanmasını veya değiştirilmiş sahte sürümlerinin üretilmesini engelleyecek altyapı güçlendirildi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin 'Türkiye'ye Değer' vizyonu doğrultusunda erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların toplumsal hayata daha eşit koşullarda katılmalarına destek olmayı hedeflediklerini, bu yıl yapılan teknik iyileştirmelerle uygulamanın görüntü kalitesini, kullanım akıcılığını ve güvenlik altyapısını güçlendirdiklerini belirtti. Şahin, TahtApp'in yeni dönemde daha fazla öğrencinin eğitim yolculuğuna eşlik edeceğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN