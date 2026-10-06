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Kırşehir'de meslek lisesinden tamamen metal endüstriyel robot kol

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Ahi Bot'tan sonra tasarımı tamamlanan tamamen metal endüstriyel robot kolun üretimine başladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:56

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırşehir'de meslek lisesinden tamamen metal endüstriyel robot kol

Teknolojik atılım: endüstriyel robot kol üretimi başladı

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce tasarlayıp hayata geçirdikleri 'Ahi Bot' projesinin ardından kentte bir yeniliğe imza attı. Bu yıl tasarımı tamamlanan ve endüstriyel kullanım amaçlı planlanan robot kolun geliştirme ve üretim aşamasına geçildi. Projede öğrenciler tasarım, analiz ve parça üretimini yürütüyor; makine atölyesinde sıra sıra parça imalatları gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler tasarımdan üretime geçti:

11. sınıf öğrencisi Süleyman Erdemir çalışmayla ilgili olarak, 'Bu parçayı ilk kez ürettiğimiz için çok heyecanlıyız. Bir mikron dişlisi var. Hassasiyetle çalışma yapıyoruz' dedi. Diğer öğrencilerden Ahmet Taha Akpınar da projenin çizim aşamasını tamamlayıp üretime geçildiğini vurguladı: 'Proje çizildi, şekillendi ve üretime başlanıldı.'

Okul yönetimi ve hedefler:

Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu, meslek liselerinde yürütülen teknolojik çalışmaların öğrenci ve veli ilgisini artırdığını belirterek, 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geçen yıl yaptığımız teknolojik çalışmaların ön planda olması ve meslek liselerine olan ilginin artması nedeniyle bu yıl öğrenci kayıtlarımızda gözle görülür bir artış yaşadık. Bu yıl 322 dokuzuncu sınıf öğrencimizin kaydını yaptık.' ifadelerini kullandı. Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Ali Rıza Çelebi ise projenin endüstriyel tip bir robot kol olduğunu, plastik aksam olmadan tamamen metal olarak üretileceğini ve analizlerin ardından öğrencilerle tek tek parçaların üretildiğini söyledi. Çelebi, projenin tamamlanmasının ardından robot kolun endüstriyel alanlarda kullanılabilecek özelliklere sahip olmasının hedeflendiğini belirtti.

KIRŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, DAHA ÖNCE ÜRETTİKLERİ &quot;AHİ BOT&quot; İSİMLİ...

KIRŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, DAHA ÖNCE ÜRETTİKLERİ "AHİ BOT" İSİMLİ ROBOTUN ARDINDAN KENTTE BİR İLKE DAHA İMZA ATARAK ENDÜSTRİYEL ALANDA KULLANILMAK ÜZERE ROBOT KOL ÜRETİMİNE BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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