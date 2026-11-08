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Takip sonucu Bornova'da araçta 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İzmir Bornova'da yürütülen çalışmada durdurulan araçta 5 kilo 750 gram kokain bulundu; iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:24

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Takip sonucu Bornova'da araçta 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesinde belirlenen bir aracı takibe aldı ve durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri:

Araçtaki iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalardan birini oluşturuyor ve olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 5 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE...

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 5 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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