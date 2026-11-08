Takip sonucu Bornova'da araçta 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesinde belirlenen bir aracı takibe aldı ve durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri:

Araçtaki iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalardan birini oluşturuyor ve olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 5 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.