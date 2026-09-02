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Sandıklı'da zabıta hileli patates satışını ortaya çıkardı

Sandıklı'da zabıta yol kenarında seyyar satıcıları denetledi; "Sandıklı patatesi" diye sunulan bazı ürünlerin bozuk ve eksik tartımlı olduğu, 4 kişiye ceza verildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sandıklı'da zabıta hileli patates satışını ortaya çıkardı

Sandıklı'da zabıta denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri, yol kenarında patates satan seyyar satıcıları kapsamlı bir şekilde denetledi. Ekiplerin incelemelerinde, bazı satıcıların ürünleri "Sandıklı patatesi" adıyla sunduğu ancak satışa çıkarılan patateslerin önemli bir bölümünün tüketilemeyecek durumda olduğu belirlendi.

denetimde tespit edilenler:

Kontroller sırasında, satıcıların çuvallara ilişkin beyan ettiği ağırlıklarla yapılan tartımlar arasında farklılıklar olduğu saptandı. Özellikle bazı çuvalların 9 kilogram diye satışa sunulmasına karşın tartımda 7 kilo 500 gram geldiği tespit edildi. Bu durum, hem tüketicinin aldatılması hem de ürün kalitesinin beklentinin altında olması nedeniyle zabıta ekiplerinin müdahalesini gerektirdi.

Denetimlerde ayrıca raf ömrünü tamamlamış veya tüketilmesi uygun olmayan patateslerin satışa sunulduğu kaydedildi; bu durum gıda güvenliği açısından risk oluşturuyor.

yaptırımlar ve sonuçlar:

Yapılan incelemeler sonucunda, toplam 4 şahıs hakkında hileli satış yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Söz konusu kişilere kesilen para cezalarının toplamının yaklaşık 20 bin TL olduğu bildirildi. Zabıtaların denetimleri sonrası eksik ve bozuk ürünlerin satışının sonlandırıldığı aktarıldı.

Sandıklı, Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor; bu nedenle yerel yetkililer hem üretici itibarının korunması hem de tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.

DENETİMLERDE, &quot;SANDIKLI PATATESİ&quot; ADI ALTINDA SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN BOZUK OLDUĞU...

DENETİMLERDE, "SANDIKLI PATATESİ" ADI ALTINDA SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN BİR BÖLÜMÜNÜN BOZUK OLDUĞU VE SATIŞA SUNULAN PATATESLERİN KİLOGRAMLARININ DA BELİRTİLEN MİKTARIN ALTINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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