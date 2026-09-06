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Talas’ta mobil koyun banyoluğu üreticinin sürüsünü 7 yıldır sahada koruyor

Talas Belediyesi'nin 2019'da başlattığı mobil koyun banyoluğu, kırsal mahallelerde kene ve parazitleri önleyerek 15 bin 745 küçükbaşa hizmet verdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Talas’ta mobil koyun banyoluğu üreticinin sürüsünü 7 yıldır sahada koruyor

Talas’ta mobil koyun banyoluğu üreticinin sürüsünü 7 yıldır sahada koruyor

Talas Belediyesi'nin 2019 yılında hayata geçirdiği mobil koyun banyoluğu, kırsal mahalleleri dolaşarak üreticilerin sürülerine yerinde hizmet sunuyor. Yedi yıldır devam eden uygulamanın son durağı Akçakaya Mahallesi olurken, bugüne kadar hizmetten yararlanan küçükbaş sayısı 15 bin 745 olarak kaydedildi.

hizmetin işleyişi:

Mobil sistem, sürülerin uzak merkezlere götürülmesine gerek bırakmadan koyunların ilaçlı suyla yıkanmasını sağlıyor. Bu yöntem, özellikle yaz aylarında artış gösteren kene ve dış parazitlerle mücadelede etkili oluyor ve hayvan sağlığının korunmasına doğrudan katkı sunuyor. Uygulama, üreticilerin olası hayvan kayıplarını önlemeyi amaçlıyor.

kamu sağlığı ve üretim açısından önemi:

Hizmetin hedefi yalnızca hayvan sağlığını korumak değil; kene kaynaklı riskler nedeniyle halk sağlığı açısından da önem taşıyor. Mobil banyoluğun kırsal mahallelerde düzenli uygulanması, hem sürülerin verimliliğini artırıyor hem de zoonotik riskleri azaltıyor.

üreticilerin görüşleri:

Akçakaya Mahallesi'ndeki uygulamadan yararlanan üreticiler memnuniyetlerini dile getirdi. Üreticilerden Ahmet Altuntaş şunları söyledi: 'Çok memnunuz bu projeden. Her sene koyunlarımızı yıkatıyoruz, ilaçlatıyoruz. Keneye ve diğer bakterilere karşı önlem almış oluyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçilerin ve hayvancılığın her zaman yanında olduğundan dolayı.'

belediyenin taahhüdü:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsalda üretimin devamlılığını önemsediklerini vurgulayarak projenin sürdürüleceğini belirtti: 'Hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmak ve sürülerinin sağlıklı olmasına katkı sunmak için bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Üreticimizin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz.' Belediye yetkilileri, mobil banyoluğun planlı ziyaretlerle kırsal mahallelerde düzenli şekilde uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

TALAS BELEDİYESİNİN 2019 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ MOBİL KOYUN BANYOLUĞU, 7 YILDIR KIRSAL...

TALAS BELEDİYESİNİN 2019 YILINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ MOBİL KOYUN BANYOLUĞU, 7 YILDIR KIRSAL MAHALLELERİ DOLAŞARAK ÜRETİCİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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