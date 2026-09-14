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Tomarza'da okul çanları yeni umutlarla çaldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı; ilk, ortaokul ve liselerde öğrenciler ders başı yapıp okul bahçeleri yeniden canlandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tomarza'da okul çanları yeni umutlarla çaldı

Tomarza'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı coşkuyla açıldı. İlçe genelindeki okullarda sabah saatlerinde ilk ders zili çaldı ve öğrenciler sınıflarında yerlerini alarak yeni döneme başladı.

okulların açılış atmosferi:

Okul bahçeleri yeniden öğrencilerin neşeli sesleriyle doldu. Koridorlarda ve sınıflarda selamlaşmalar, hazırlık telaşı ve sohbetler görüldü. İlçe genelinde eş zamanlı olarak ilk, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim hareketliliği yaşandı.

öğretmen ve öğrencilerin yeni dönem heyecanı:

Öğretmenler ve öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemine heyecanla başladı; derslere uyum süreci ve okuldaki rutinler hızla hayata geçirildi. Veliler ve okul yönetimleri de öğrencilerin güvenli ve verimli bir eğitim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.

TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ KAYSERİ&#039;NİN TOMARZA İLÇESİNDE DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COŞKUYLA...

TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COŞKUYLA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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