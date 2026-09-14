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Kırkağaç’ın kurtuluşu Hüsnü Şenlendirici’nin klarnetiyle şenliğe dönüştü

Hüsnü Şenlendirici, Manisa Büyükşehir ve Kırkağaç belediyelerinin ortak konserinde Kırkağaç’ın 104’üncü kurtuluşu ve Kavun Festivali'ni kutladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırkağaç’ın kurtuluşu Hüsnü Şenlendirici’nin klarnetiyle şenliğe dönüştü

Kırkağaç’ın kurtuluşu Hüsnü Şenlendirici’nin klarnetiyle şenliğe dönüştü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ın 104’üncü yıl dönümü ile 12 Eylül Kavun Festivali kapsamında Hüsnü Şenlendirici’yi Kırkağaçlılarla buluşturdu. Şair Eşref Stadyumu’nda düzenlenen konser, sanatçının klarnetinden yükselen ezgilerle dolu, coşkulu bir geceye dönüşerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

konser ve atmosfer:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırkağaç Belediyesi iş birliğiyle sahne alan Hüsnü Şenlendirici, programında halk türkülerinden enstrümantal parçalara kadar geniş bir repertuar sundu. İzleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek festival ruhunu güçlendirdi; konser, Kırkağaç’ın kurtuluş coşkusunu müzikle birleştirdi.

yetkililerin konuşmaları:

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez: Kurtuluşumuzun 104’üncü yıldönümü. Aynı zamanda Kırkağaç’ımızın dünyaca tescilli, Avrupa tescilli 48’inci Kavun Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu festivalin, bu konserlerin yapılmasında büyük desteği olan öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ediyorum.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selam ve sevgilerini iletti. Kırkağaç’ın kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutlayan Deste, "Bize bugünleri veren, bu imkanı sunan, bizim rahatça burada Hüsnü Şenlendirici’yi dinlememize imkan veren, özgürlüğümüzün teminatı, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde de saygıyla eğiliyorum. İnşallah binlerce yıl böyle özgürce eğlenmeye devam ederiz" dedi.

sanatçıya takdim edilen hediyeler:

Konuşmaların ardından Hüsnü Şenlendirici’ye çiçek ve hediye takdim edildi; sanatçıya ayrıca Kırkağaç’ın simgesi olan kavun sunuldu. Manisa Kurtuluş Haftası Konserleri, kent genelinde düzenlenen diğer etkinliklerle birlikte kurtuluş coşkusunu vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRKAĞAÇ’IN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VE 12 EYLÜL KAVUN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRKAĞAÇ’IN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VE 12 EYLÜL KAVUN FESTİVALİ DOLAYISIYLA HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’Yİ KIRKAĞAÇLILARLA BULUŞTURDU. ŞENLENDİRİCİ’NİN KLARNETİYLE SESLENDİRDİĞİ EZGİLERLE MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞAYAN VATANDAŞLAR, KURTULUŞ COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE PAYLAŞTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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