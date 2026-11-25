Talas'ta öğretmen kökenli başkana sürpriz kutlama

AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ile il ve ilçe gençlik kolları üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmen kökenli Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde çiçek, pasta ve özel bir hediye takdim edilerek Başkan Yalçın'a duyulan sevgi ve takdir dile getirildi.

Teşkilattan gelen ilk ziyaret:

Günün ilk ziyareti, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihat Aktürk ve teşkilat üyelerinden oluşan bir grupla yapıldı. Mustafa Kiraz, yaptığı konuşmada Başkan Yalçın'ın öğretmen kimliğinin hizmet anlayışına yansıdığını vurgulayarak, "Sizin öğretmen olmanızla, bunun getirdiği vasıfları bizlere aktarmanızla, yaptığınız hizmet ve davranışları hep gurur duyarak anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiraz, Başkan Yalçın'ın aynı zamanda koleksiyoner yönüne de atıf yaparak "Bir ömre bu kadar faaliyet sığar mı diyoruz" dedi. Konuşmanın ardından üzerinde Arapça 'Hu' ifadesi bulunan tezhip işlemeli tablo Başkan Yalçın'a hediye edildi. Hediye ve ziyaret için teşekkür eden Mustafa Yalçın, "Başkanımızın güzel düşünceleri için teşekkür ederim. Biz hep birlikte bir ekibiz" diye konuştu.

Gençlik kollarından pastalı kutlama:

Günün ikinci sürprizi ise AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ile Talas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Buğra Karaca tarafından yapıldı. Gençler ellerinde pasta ve çiçeklerle Başkan Yalçın'ı ziyaret etti; Yalçın, gençlerin hazırladığı sürpriz karşısında memnuniyetini gizleyemeyerek ayrı ayrı teşekkür etti.

Her iki ziyaret de günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı ve ziyaretler sırasında dile getirilen takdir ile Öğretmenler Günü kutlamaları samimi bir atmosferde gerçekleşti.

AK PARTİ TALAS İLÇE TEŞKİLATI İLE İL VE İLÇE GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖĞRETMEN KÖKENLİ TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN'A SÜRPRİZ ZİYARETLERDE BULUNDU.