Eskişehir toplu ulaşımında ortak taziye mesajı

Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu. Bu acı haberin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı ESTRAM, kent genelindeki tramvaylar ve duraklardaki LED ekranlarda "Milletimizin başı sağ olsun" yazısını yayımlayarak taziye mesajını kamuya duyurdu.

uygulamanın kapsamı:

Belediyeye bağlı dijital panolar ve tramvayların dış yüzeyindeki LED ekranlarda gösterilen mesaj, kent merkezinden geçen hatlarda ve yolcu bekleme alanlarında eş zamanlı olarak yayımlandı. Görsellerde sade ve kısa bir taziye ifadesi tercih edilerek, mesajın herkes tarafından kolayca okunması sağlandı. Uygulamayı hayata geçiren kurumların adları ve yayınlanan ifade kayıtlarda korunmuştur.

vatandaşların tepkisi:

Kent merkezinde seyrini sürdüren tramvaylardaki ve duraklardaki taziye yazıları vatandaşların dikkatini çekti; bazı vatandaşların ekranların fotoğrafını cep telefonlarıyla çektiği görüldü. Olayın ardından şehirde hissedilen üzüntü, toplu ulaşım araçlarındaki bu görüntülerle görsel olarak da yankı buldu.

ESKİŞEHİR’DE HELİKOPTER KAZASI SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLMASI SEBEBİYLE TRAMVAY ÜZERİNDEKİ VE DURAKLARDA BULUNAN LED EKRANLARA ‘MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN’ YAZISI YANSITILDI.