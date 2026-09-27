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Tanzanyalı minik pehlivanın Erdoğan'la hatıra fotoğraflı sohbeti

Tanzanyalı 11 yaşındaki pehlivan Osman Ali Davutoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Erdoğan'la buluşmasını ve fotoğraf anını anlattı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tanzanyalı minik pehlivanın Erdoğan'la hatıra fotoğraflı sohbeti

Tanzanyalı minik pehlivanın Erdoğan'la buluşması:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda yer alan genç güreşçilerle yakından ilgilendi. Organizasyon kapsamında alandaki dikkat çeken isimlerden biri, 'Arap Osman' olarak er meydanlarında tanınan 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu oldu.

Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun manevi oğlu olarak bilinen Osman Ali, Cumhurbaşkanı ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntüler kalabalık içinde sıcak anlara sahne oldu ve genç pehlivanın heyecanı gözlerden kaçmadı.

Sohbetin içeriği ve Osman Ali'nin anlattıkları:

İHA muhabirine konuşan Osman Ali Davutoğlu, buluşma anını şöyle aktardı: 'Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, ‘‘bunu yenebilir misin’’ dedi. Ben de ‘‘efendim siz isterseniz yenebilirim’’ dedim. ‘‘Kim bu’’ diye sordu. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza, babamın diplomat olduğunu anlattılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız da anladı.' Bu sözler, küçük pehlivanın hem çekingen hem de kendine güvenen tavrını ortaya koydu.

Sungurlu'daki güreş organizasyonu ve katılım:

Osman Ali aynı gün Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen müsabakalarda er meydanına çıktı. Sungurlu Belediye Başkanlığı ve Sungurlu Belediyespor tarafından düzenlenen yağlı güreşler Akçalı Mesire Alanında gerçekleştiriliyor. Organizasyona yaklaşık 750 pehlivan katıldı ve alanda 36 başpehlivan ter döktü.

Başpehlivanlar listesinde geçen yılın Sungurlu Başpehlivanı Mustafa Taş başta olmak üzere Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Erinç, Faruk Akkoyun, Ahmet Serbest, Bekir Eryücel, Yunus Emre Yaman, Onur Şenel, Recep Taslak, Turan Balaban, Ali Yanatma, Kaan Kaya, Osman Özgün ve Ali Güngör Ekin gibi isimler yer aldı.

Etkinlik sırasında Osman Ali, diğer pehlivanlarla birlikte Türk bayrağı açtı; bu görüntü hem yarışmanın coşkusunu hem de genç sporcuların etkinliklere katılımını vurguladı.

Bu buluşma, uluslararası bir kökene sahip genç bir sporcunun Türkiye'deki geleneksel bir spor etkiniminde yer almasının sembolik bir örneği olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanının genç sporcuya gösterdiği ilgi ve Osman Ali'nin yaşadığı heyecan, organizasyonun insan odaklı yanını gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN&#039;IN YAKINDAN İLGİLENEREK SOHBET EDEN TANZANYALI MİNİK GÜREŞÇİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YAKINDAN İLGİLENEREK SOHBET EDEN TANZANYALI MİNİK GÜREŞÇİ OSMAN ALİ DAVUTOĞLU, O ANLARI ANLATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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