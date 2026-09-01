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Tarihi alanda suçüstü: Kırklareli'nde kaçak kazıda 5 kişi tutuklandı

Kırklareli'de Şeytandere mevkiinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tarihi alanda suçüstü: Kırklareli'nde kaçak kazıda 5 kişi tutuklandı

Tarihi alanda suçüstü: Kırklareli'nde kaçak kazıda 5 kişi tutuklandı

Kırklareli merkezinde, tarihi alana yönelik izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Operasyon, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çalışma sırasında merkez Şeytandere mevkiinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen kişiler suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamaların tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi; mahkeme sürecinde 5 kişi tutuklandı, diğer 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturma ve mirası koruma:

Emniyet yetkilileri, tarihi ve kültürel mirasa yönelik suçlarla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; adli süreç tamamlandıkça ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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