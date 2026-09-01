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İslahiye adli yıl açılışında hukuk camiası bir araya geldi

İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen 2026-2027 adli yıl açılış törenine savcılar, hakimler, kurum amirleri ve adliye personeli katıldı; protokol iyi dileklerde bulundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İslahiye adli yıl açılışında hukuk camiası bir araya geldi

2026-2027 adli yıl açılışı İslahiye Adliye Sarayı'nda gerçekleştirildi

İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı resmen açıldı. Açılış törenine adli ve idari temsilciler ile adliye çalışanları katılarak yeni adli yıl için temennilerini paylaştı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Baro Temsilcisi Osman Gazi ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu ile savcılar, hakimler, çeşitli kurum amirleri ve adliye çalışanları katıldı.

Mesaj ve beklentiler:

Törende konuşan protokol üyeleri, yeni adli yılın huzur ve adalet içinde geçmesini temenni etti. Yapılan konuşmalarda adli kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, kamu hizmeti ve yargı süreçlerinin etkinliği üzerinde duruldu.

Açılış töreni, adli yılın başlamasıyla birlikte mesleki sorumluluk ve halkın adalete güveninin korunmasının önemine dikkat çeken bir platform olarak gerçekleştirildi.

İSLAHİYE&#039;DE ADLİ YIL AÇILIŞI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

İSLAHİYE'DE ADLİ YIL AÇILIŞI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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