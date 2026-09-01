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İnegöl yeni eğitim dönemine 400 kapasiteli yurdu yetiştiriyor

İnegöl'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen, 400 kapasiteli ve 107 odalı KYK erkek öğrenci yurdu yeni eğitim yılına hazır hale getiriliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Emre Koç

İnegöl yeni eğitim dönemine 400 kapasiteli yurdu yetiştiriyor

Yapım süreci ve belediyenin rolü:

İnegöl Belediyesi’nin girişimleri ve tahsis ettiği arsa üzerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen KYK Erkek Öğrenci Yurdunda sona gelindi. Belediye yetkilileri ve proje sorumluları tarafından yürütülen çalışmalarla bina, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmek üzere hazırlıklarını tamamlıyor.

Yurdun kent içindeki konumu üniversiteye yürüme mesafesinde yer alıyor; bu sayede öğrencilerin ulaşımı ve günlük yaşamı kolaylaşacak.

Tesise ilişkin teknik ve kapasite bilgileri:

Yurt, 12.500 m2 inşaat alanında planlandı. 103 adet öğrenci odası ile 4 adet engelli öğrenci odası olmak üzere toplam 107 odadan oluşan yapı, 400 öğrenci kapasiteli olarak projelendirildi. Bina içinde öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konferans salonu, fitness salonu, terzi, kuaför, mescit ve sergi salonu gibi alanlar yer alıyor.

Projede erişilebilirlik unsurlarına önem verildi; engelli odaları ve ortak kullanım alanları, öğrencilerin rahat kullanımına uygun olarak düzenlendi.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yapıyı yerinde incelediklerini belirterek, "İnşallah bu güzel yatırımı yeni eğitim dönemine yetiştirerek öğrencilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. Başkan Taban, belediyenin talep ve tahsis sürecindeki rolünü vurguladı ve yurdun bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kullanıma hazır hale getirilen yurt, kent merkezine yakın konumu ve sunduğu sosyal alanlarla öğrenci yaşamına doğrudan destek vermeyi hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN TALEP VE GİRİŞİMLERİYLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN ŞEHRE...

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN TALEP VE GİRİŞİMLERİYLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILAN KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNU ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, "İNŞALLAH BU GÜZEL YATIRIMI YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE YETİŞTİREREK ÖĞRENCİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNMAYI PLANLIYORUZ" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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