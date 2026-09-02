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Tarihi değirmen kadın emeğiyle üretim merkezine dönüştü

Konya Büyükşehir'in desteğiyle atıl su değirmeni restore edilip Üstünler Kooperatifi'ne tahsis edildi; 11 kadın 'Hatuni' marka yöresel ürünler üretiyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tarihi değirmen kadın emeğiyle üretim merkezine dönüştü

Tarihi değirmen, yerel kadınlara üretim alanı sağladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin fiziki mekan, ekipman ve eğitim desteğiyle Beyşehir’e bağlı Üstünler Mahallesi’nde atıl durumdaki tarihi bir su değirmeni restore edilerek Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edildi. Restorasyonun ardından tesis, kadınların el emeğiyle yöresel ürünleri üretebildiği ve pazarlayabildiği bir üretim merkezine dönüştü.

Kooperatifin faaliyetleri, hijyen ve üretim standartlarına uygun ekipmanla birlikte ambalajlama ve dijital pazarlama eğitimleriyle desteklendi. Bu sayede üretim sadece mahalleyle sınırlı kalmayıp Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılabiliyor; satışlar sosyal medya, kargo ve otobüs taşımacılığı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Destek, eğitim ve dönüşüm:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin kırsal kalkınma ve gıda güvenliği perspektifinden önemine vurgu yaptı. Altay, Anadolu topraklarının tarımsal birikimine dikkat çekerek köy hayatının ve tarımsal üretimin canlandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Başkan Altay, belediyenin tesis tahsisiyle birlikte makine, teçhizat, hijyen ve pazarlama eğitimleri sunduğunu; kadınların aile ekonomisine katkı sağlamalarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Kooperatifin üretim hattı ve çalışma biçimi:

Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hacer Karatay kooperatifin 2021 yılında köyde bireysel çalışan kadınları bir araya getirerek kurulduğunu söyledi. Karatay, tesis bünyesinde üretilen ürünleri şöyle sıraladı: erişte, un tarhanası, çorbalık tarhana, bulgur, salça, reçel, gözleme, bazlama, yufka ve Beyşehir’e özgü cips tarhanası.

Karatay, belediyenin sadece mekân vermekle kalmadığını; ekipman, eğitim ve tanıtım desteği de sunduğunu, İstanbul’daki tanıtım etkinliklerine katılarak kooperatifin bilinirliğini artırdıklarını belirtti. Üretimlerin 'Hatuni' markasıyla gerçekleştiğini ve siparişlerin yoğun olarak sosyal medya aracılığıyla geldiğini aktardı.

Karatay ayrıca kooperatif bünyesinde şu anda 11 kadının istihdam edildiğini, hammaddenin önemli kısmının kendi bahçelerinden ve bölgedeki yerel üreticilerden sağlandığını vurguladı. Kooperatif doğal üretim çizgisini korumak için bazı market taleplerini kabul etmediklerini; kendi emeğiyle ve yerel kaynaklarla üretimi sürdürmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Kooperatif yetkilileri, elde edilen gelirlerin mahalle ekonomisine katkı sağladığını ancak vergi yüklerinin yüksek olduğunu ifade ederek kooperatiflere vergi kolaylığı talep etti. Hacer Karatay, Başkan Altay’ın desteğinin bu süreci mümkün kıldığını ve dönüşümün olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Restorasyonu yapılan tarihi değirmen böylece hem bölgenin kültürel mirasını yaşatan bir mekan haline geldi hem de kadınların üretime katılımını, yöresel ürünlerin korunmasını ve kırsal ekonomik canlanmayı destekleyen bir üretim üssü olarak işlev kazanmış oldu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN DESTEĞİYLE KONYA&#039;NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ÜSTÜNLER...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ÜSTÜNLER MAHALLESİ'NDE KURULAN VE ATIL DURUMDAKİ TARİHİ BİR SU DEĞİRMENİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE FAALİYETLERİNİ ARTIRARAK SÜRDÜREN ÜSTÜNLER KADIN GİRİŞİMCİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ, KADINLARIN ÜRETİME VE AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMASINA ÖNCÜLÜK EDERKEN, YÖRESEL ÜRÜNLERİN YAŞATILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINA DA KATKI SUNUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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