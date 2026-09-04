Tarihi Musalla Camii 3,5 yıl sonra cemaate açıldı

Tarihçe ve depremde yaşanan zarar:

Tarihi Musalla Camii, kaynaklarda 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen ve rivayetlere göre Selçuklu döneminde Anadolu'da yapılan ilk mescitlerden biri sayılan bir yapı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde minaresi yıkılan, kubbesi ve son cemaat mahalleri zarar gören cami, hasarın ardından ibadete kapatılmıştı.

Yapının tarihsel kullanımına dair kayıtlarda, 1938 ile 1972 yılları arasında kapalı cezaevi olarak kullanıldığı bilgisi de yer alıyor; bu çok katmanlı geçmiş, restorasyon çalışmalarının hem mimari hem de kültürel hassasiyet gerektirmesine neden oldu.

Restorasyon süreci ve yeniden açılış:

Restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Onarımın tamamlanmasının ardından caminin açılışı, önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Yeniden ibadete açılan camide bugün 3,5 yıl aradan sonra deprem sonrası ilk Cuma namazı eda edildi.

Cuma hutbesini ve namazı Adıyaman Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı verdi; törene katılan vatandaşlar saf tuttu ve restorasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Camiiye yüklenen anlam ve toplumun tepkisi:

Restorasyonun tamamlanması, sadece bir ibadethanenin onarımı değil; aynı zamanda yerel hafızanın ve mimari mirasın korunması anlamına geliyor. Yerel halk, yıllar sonra tarihi mekânda yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşarken, yetkililere yönelik teşekkürler yapıldı ve yapının yeniden kullanımının toplumsal yaşam için bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Musalla Camiinin tekrar açılması, depremden etkilenen diğer tarihi yapıların onarımı bakımından da sembolik bir adım niteliği taşıyor; hem ibadet hayatının hem de kültürel belleğin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Depremde hasar gören tarihi camide 3,5 yıl sonra ilk Cuma namazı