tarihi selamlık yapısı sofra mirası evine dönüştü

Selamlık Sofra Mirası Evi hizmete açıldı

Adana'da kentin yöresel lezzetlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Ulu Cami Külliyesi içindeki tarihi Selamlık yapısı yeniden işlevlendirilerek "Selamlık Sofra Mirası Evi" olarak açıldı. Proje Adana Valiliği tarafından hayata geçirildi ve açılış törenine kent protokolü katıldı.

Tarihi yapı ve yeniden işlevlendirme:

Selamlık yapısı, Ramazanoğulları Beylik Sarayı'nın bölümlerinden biri olarak Ulu Cami Külliyesi sınırları içinde yer alıyor. Mekân, özgün mimari dokusuna ve tarihi kimliğine uygun biçimde düzenlenerek ziyaretçilere sunulmak üzere hazırlanmış durumda. Açılışla birlikte yapı, kent gastronomisinin sergileneceği ve araştırılacağı bir merkez olarak planlanıyor.

Vali Mustafa Yavuz'un değerlendirmesi:

Adana Valisi Mustafa Yavuz, projenin 5 sene önce kurulan bir hayalin neticesi olduğunu belirtti ve bölgenin turizm ile gastronomiye katkısına vurgu yaptı. Vali Yavuz konuşmasında şunları ifade etti: "Tarihe yolculuk yapan bir bölgedeyiz. Türkiye’nin en büyük gastronomi festivaline ev sahipliği yapan Adana’mızda Lezzet Festivali’nin açılış gününde böyle anlamlı bir yerin açılması çok kıymetli. Çukurova’nın ve Adana’nın lezzetlerinin keşfedildiği ve araştırıldığı, bunların sunum haline getirilerek ziyaretçilere sunulacağı bir yer haline getirilecek. Burası tarihi yapıya uygun, otantik şekilde düzenlendi ve misafirlerini bekleyecek".

Vali Yavuz, mekanın yerli ve yabancı ziyaretçiler için bir çekim noktası olmasını hedeflediklerini söyleyerek ekledi: "İnşallah bu bölge bu tarihi ortamda, Adana’mızda daha başka hikayelerin yazıldığı, Adana’nın kültürüne, turizmine ve gastronomisine katkı sağladığı bir alan olacak. Sizleri ailece, sevdiklerinizle ve tüm misafirlerinizle birlikte burada ağırlamaya hazırız. Adana’nın bir başka yüzünün de olduğunu göstermenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Sofra Mirası Evi Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun".

Açılış programında, Miras Evi'nin Adana'nın geleneksel yemeklerinin korunması, belgelenmesi ve ziyaretçilere sunulması amacıyla kullanılacağı ve ilerleyen dönemlerde Lezzet Festivali gibi etkinliklerle eşgüdümlü tanıtım fırsatları yaratılacağı ifade edildi. Mekânın kentin kültürel mirasını besleyen bir merkez olarak işlev görmesi hedefleniyor.

ADANA'DA KENTİN GELENEKSEL LEZZETLERİNİN YAŞATILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA "SELAMLIK SOFRA MİRASI EVİ" HİZMETE AÇILDI.