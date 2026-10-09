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Samsun'da sokak ortasında ani çarpışma: motosikletten inen kurye yaralandı

Samsun İlkadım'da motosikletini park eden kurye Mesut A.'ya, 55 ABB 927 plakalı SUV çarptı; sürücü Tuğçe Nur P. ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da sokak ortasında ani çarpışma: motosikletten inen kurye yaralandı

Kaza ve görüntüler:

Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Caddesi'nde meydana gelen kazada, kurye Mesut A. motosikletini park ettikten sonra indiği sırada, Tuğçe Nur P. yönetimindeki 55 ABB 927 plakalı SUV araç çarptı. Kuryeye ait motosikletin plakası 55 AYG 957 olarak kaydedildi.

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma ve kuryenin yere düşmesi net biçimde görülüyor; olayın oluş şekli güvenlik kayıtlarıyla inceleniyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans motosiklet ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mesut A., daha sonra kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın nedeni ve sorumluluklar tespit edilmeye çalışılıyor.

SAMSUN’DA MOTOSİKLETİNİ PARK ETTİKTEN SONRA İNEN KURYE, SUV ARACIN ÇARPMASI SONUCU...

SAMSUN’DA MOTOSİKLETİNİ PARK ETTİKTEN SONRA İNEN KURYE, SUV ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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