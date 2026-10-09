Adalar 2027 yol haritasını 850 milyon TL'lik bütçeyle çizdi

Adalar belediye meclisi 2027 bütçesini kabul etti

Adalar Belediyesi'nin 2027 mali yılı için hazırlanan 850 milyon TL tutarındaki bütçesi, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya, Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz başkanlık etti ve bütçe tüm meclis üyelerinin desteğiyle karara bağlandı.

toplantı ve gündem maddeleri:

Adalar Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı ikinci birleşimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörlüğü Ek Hizmet Binası'nda yapıldı. Toplantının ana gündem maddesini, belediyenin 2027 Mali Yılı Bütçesi oluşturdu. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilen bütçe, meclis gündemine sunuldu ve üyelerin görüşlerinin ardından oylamaya götürüldü.

bütçenin kabulü ve değerlendirme:

Yapılan oylamada bütçe, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen bütçe ile ilgili değerlendirmesinde Kemal Türkyılmaz, alınan kararın Adalar Belediyesi ve adalılar için hayırlı olmasını diledi. Mecliste kabul edilen 850 milyon TLlik bütçe, belediyenin yeni yılda yürüteceği hizmet ve faaliyetlerin mali çerçevesini oluşturacak.

Kararın oy birliğiyle alınmış olması, meclisteki tüm üyelerin bütçe metni üzerinde uzlaşmaya vardığını gösterirken, kabul edilen mali planın uygulamaya geçmesiyle Adalar'da 2027 yılı çalışmalarının finansal altyapısı belirlenmiş oldu.

ADALAR BELEDİYESİ’NİN 2027 YILI İÇİN HAZIRLANAN 850 MİLYON TL’LİK BÜTÇESİ, BELEDİYE MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KEMAL TÜRKYILMAZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, YENİ YILIN BÜTÇESİ TÜM MECLİS ÜYELERİNİN DESTEĞİNİ ALDI.