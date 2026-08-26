Tarlasındaki kavunu para yerine dua için veren çiftçi depremzedelere 50 ton dağıtıyor

Hataylı üreticinin kararı ve uygulama:

Antakya ilçesi Suvatlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli, tarlasında yetişen kavunların tüccardan gelen 5 TL teklifini kabul etmeyip, ürünü bedava dağıtmaya başladı. Denizli, üretim fazlası veya tarlada fiyatın düşmesi nedeniyle satış yapmaktansa, konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere kavun vermeyi tercih ettiğini açıkladı.

Dağıtımın ilk günlerinde Bursa Sanayi Odası konteyner kent alanında römork dolusu 3 ton kavun kısa sürede tükendi; yetkililer, dağıtılan bu miktarın yaklaşık 5 dakika içinde tüketildiğini belirtti. Çiftçinin planına göre toplam 50 ton kavun, farklı konteyner kentlerde gün gün dağıtılacak.

dağıtımın boyutu ve maliyetler:

Denizli, tarladaki üretimin emeğini ve maliyetlerini de paylaştı; toplama için toplam 15 bin TL amele parası verildiğini, buna rağmen tüccarın tanesine 5 TL teklif ettiğini söyledi. Buna karşın ürünleri satmak yerine hayır amacıyla dağıtmayı tercih ettiğini vurguladı.

çiftçinin açıklamaları:

Denizli, uygulamanın motivasyonunu şu sözlerle özetledi: "Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize." Ayrıca, "Kavun dağıtımımız 10 gün boyunca sürecek; 50 ton kavun tarlamızdan tamamen ücretsiz dağıtılacak, tamamen Allah rızası için yapılıyor" dedi. Denizli, emeğinin karşılığını alamadığını kabul etse de vicdani olarak rahat olduğunu ifade etti.

konteyner kent sakinlerinin tepkisi:

Kavun alanlardan Hüseyin Karpuz da memnuniyetini dile getirerek, "Allah razı olsun teşekkür ederim. 3 aileyiz çuval dolusu aldım" sözlerini kullandı. Diğer sakinler de dağıtımı gerçekleştirenlere teşekkür etti ve ürünlerin hızlı tükendiğine dikkat çekti.

Çiftçinin bu girişimi, tarlada fiyatların düşmesiyle karşılaşan üreticinin dayanışma ve yardım tercihine örnek teşkil ediyor; Denizli, günlük dağıtımların farklı konteyner kentlerde devam edeceğini belirtti.

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