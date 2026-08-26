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Eskişehir'de evde sağlık hizmetlerinin verileri ve süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında Eskişehir'de yapılan toplantıda Temmuz 2026 evde sağlık verileri ve hizmet süreçleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de evde sağlık hizmetlerinin verileri ve süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi

Eskişehir'de evde sağlık hizmetlerinin durumu masaya yatırıldı

Eskişehir'de düzenlenen Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı, hizmetlerin mevcut durumunu ve veri analizlerini merkezine alarak gerçekleştirildi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlık etti ve organizasyon Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Toplantı katılımcıları ve organizasyon:

Toplantıda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ile ilgili sağlık tesisi temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve hizmet sunumunun eşgüdüm içinde yürütülmesi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

İncelenen veriler ve gündem maddeleri:

Gündemde Temmuz 2026 dönemine ait Evde Sağlık Hizmetleri verileri vardı; bu veriler ışığında uygulama süreçleri, yürütülen çalışmalar ve hizmet sunumundaki iş akışları değerlendirildi. Katılımcılar, elde edilen göstergeler üzerinden hizmet kalitesi ve sürdürülebilirliği üzerine değerlendirmeler yaptı.

Toplantı, hizmetlerin koordinasyonunun güçlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sona erdi. Alınan değerlendirmeler, ilgili birimlerce takip edilmek üzere not edildi ve ilerleyen dönemde yürütülecek çalışmalara rehberlik etmesi amacıyla kayıt altına alındı.

ESKİŞEHİR&#039;DE &#039;EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI&#039;NDA DEĞERLENDİRMELERDE...

ESKİŞEHİR'DE 'EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI'NDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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