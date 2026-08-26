Gölpazarı'nda AK Parti teşkilatı birlik mesajıyla çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Gölpazarı ilçe danışma toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan ile teşkilat mensupları katıldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetler değerlendirildi; katılımcılar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Milletvekilinin açıklaması

Halil Eldemir toplantının ardından şu ifadeleri kullandı: "Teşkilat mensuplarımızın katılımıyla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı değerlendirdik. Birlikte daha güçlü, daha kararlı; Bilecik'imiz için hep birlikte çalışmaya devam"

Toplantı, birlik ve beraberlik vurgusuyla sona erdi.

AK PARTİ GÖLPAZARI’NDA DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ