Dolar 48,1142 +0,07%
Euro 56,2158 +0,07%
Bist 14.669,59 +1,36%
Altın Gram 7.244,94 -0,23%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,18 -2,39%
--°

Gölpazarı'nda AK Parti teşkilatı birlik mesajıyla çalışmalarını değerlendirdi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde AK Parti ilçe danışma toplantısı yapıldı; Serkan Yıldırım, Halil Eldemir ve Sibel Karaaslan katıldı, birlik mesajı verildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Gölpazarı'nda AK Parti teşkilatı birlik mesajıyla çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Gölpazarı ilçe danışma toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan ile teşkilat mensupları katıldı.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetler değerlendirildi; katılımcılar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Milletvekilinin açıklaması

Halil Eldemir toplantının ardından şu ifadeleri kullandı: "Teşkilat mensuplarımızın katılımıyla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı değerlendirdik. Birlikte daha güçlü, daha kararlı; Bilecik'imiz için hep birlikte çalışmaya devam"

Toplantı, birlik ve beraberlik vurgusuyla sona erdi.

AK PARTİ GÖLPAZARI’NDA DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK PARTİ GÖLPAZARI’NDA DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurultay yeni döneme başlıyor: Astana'da ilk oturum 28 ağustosta
images

Malazgirt'te zafer coşkusu: vatandaşlar Erdoğan'ı bekliyor
images

Tavas'ın öncelikleri muhtarlarla belirlendi: ortak çözüm arayışı
images

Marmara'da yeni dönemin işareti: kaymakam Sedat Akpınar göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta ayçiçeği atağı: üretim bir yılda yüzde 109 yükseldi

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı

Kırsal mahalle yollarında tarsus belediyesi'nden kapsamlı onarım atağı

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti