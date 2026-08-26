Gebelikte izlenen kitle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla alındı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gebelik döneminde tespit edilen bir kitle, anne ve bebeğin sağlığı gözetilerek gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Operasyon, Dr. Arzu Yorulmaz ve sağlık ekibinin liderliğinde yapıldı.

Operasyonun yürütülüşü:

Süreç, gebelikte yapılan girişimlerin hassasiyeti dikkate alınarak multidisipliner bir yaklaşımla planlandı ve titizlikle uygulandı. Hem anne üzerindeki riski azaltmak hem de anne karnındaki bebeğin güvenliğini sağlamak amacıyla cerrahi öncesi ve sırasındaki değerlendirmeler dikkatle yürütüldü.

Son durum ve izlem:

Operasyonun ardından hastane yetkilileri anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Ekibin açıklamasına göre ameliyat sonrası gerekli takip ve monitorizasyon devam ediyor; hasta ve aileye ameliyat sonrası bakım konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu müdahale, gebelikte cerrahi gerektiren durumlarda ekip çalışması, planlama ve özenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE GEBELİK DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN KİTLE, DR. ARZU YORULMAZ VE SAĞLIK EKİBİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA BAŞARILI ŞEKİLDE ÇIKARILDI.