Dolar 48,1142 +0,07%
Euro 56,2158 +0,07%
Bist 14.669,59 +1,36%
Altın Gram 7.244,94 -0,23%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,18 -2,39%
--°

Gebelikte izlenen kitle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla alındı

Dr. Arzu Yorulmaz ve ekibi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gebelikte tespit edilen kitleyi cerrahiyle çıkarıp anne ile bebeğin sağlığını korudu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gebelikte izlenen kitle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla alındı

Gebelikte izlenen kitle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla alındı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gebelik döneminde tespit edilen bir kitle, anne ve bebeğin sağlığı gözetilerek gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Operasyon, Dr. Arzu Yorulmaz ve sağlık ekibinin liderliğinde yapıldı.

Operasyonun yürütülüşü:

Süreç, gebelikte yapılan girişimlerin hassasiyeti dikkate alınarak multidisipliner bir yaklaşımla planlandı ve titizlikle uygulandı. Hem anne üzerindeki riski azaltmak hem de anne karnındaki bebeğin güvenliğini sağlamak amacıyla cerrahi öncesi ve sırasındaki değerlendirmeler dikkatle yürütüldü.

Son durum ve izlem:

Operasyonun ardından hastane yetkilileri anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Ekibin açıklamasına göre ameliyat sonrası gerekli takip ve monitorizasyon devam ediyor; hasta ve aileye ameliyat sonrası bakım konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu müdahale, gebelikte cerrahi gerektiren durumlarda ekip çalışması, planlama ve özenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE GEBELİK DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN KİTLE, DR. ARZU YORULMAZ...

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE GEBELİK DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN KİTLE, DR. ARZU YORULMAZ VE SAĞLIK EKİBİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA BAŞARILI ŞEKİLDE ÇIKARILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antikte tıp ipuçları: Zeugma mozaiğinde olası ekinus işareti
images

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı
images

Gölcük ve Kutaisi arasında kültür rüzgârı esti
images

Ulaşım eksikliği Kırıkdağ'daki Cennet-Cehennem Vadisi'nin potansiyelini sınırlıy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

Çocuklar zaferi uzayla selamladı: Yunusemre’de planetaryum ve vr turları

Antikte tıp ipuçları: Zeugma mozaiğinde olası ekinus işareti

Gökyüzünde rekabet: Siirt'te savaşan İHA yarışı sürüyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti