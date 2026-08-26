Yerelde hakları güçlendirmek için Bayburt'ta iş birliği vurgusu

Bayburt'ta il insan hakları istişare toplantısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin'in katılımıyla Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı, yerelde insan haklarının güçlendirilmesi ve temel hakların korunmasına odaklandı. Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonu'nda düzenlenen toplantıda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

Yerelde güçlendirme ve ihlallerin önlenmesi:

Toplantıda Vasip Şahin, insan haklarının yalnızca ihlaller ortaya çıktıktan sonra müdahale edilerek korunamayacağını vurguladı. Şahin, ihlallerin önlenmesi ve insan hakları bilincinin güçlendirilmesi için proaktif yaklaşımlar gerektiğini, kamu hizmetlerinde vatandaşın sorunlarını dinleyen ve haklarını gözeten bir anlayışın önemini ifade etti. Tartışmalar, farkındalık artırma faaliyetleri ve yerel düzeyde eğitim çalışmalarının artırılmasına yönelik öneriler çevresinde şekillendi.

İş birliği ve kurumlar arası koordinasyon:

Toplantıda, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği sıkça gündeme geldi. Vali Mustafa Eldivan, hak ve özgürlüklere eşit erişimin toplumsal huzur ve adalet için temel olduğunu belirterek, kurumlar arası koordinasyon ve sürekli istişarenin önemini kaydetti. Katılımcılar mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Oturum, insan hakları alanında yürütülen çalışmaların yerel uygulamalar açısından değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

BAYBURT’TA İL İNSAN HAKLARI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI