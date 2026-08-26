Yenişehir'de 11. uluslararası altın biber festivali gün sayıyor

Yenişehir’in kültür, tarım ve sosyal yaşamı festivalde buluşuyor

Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Biber Festivali, 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında beş gün boyunca sürecek. Ortak akıl anlayışıyla hazırlanan program; tarım, kültür, sanat ve geleneksel etkinlikleri bir araya getirerek toplumun geniş bir kesimine hitap etmeyi hedefliyor.

Açılış töreni ve Balkan Panayırı:

Festival, 2 Eylül Çarşamba günü saat 16.45’te Çınarlı Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için okunacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Aynı akşam saat 21.30'da Osmangazi Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Balkan Panayırında Balkan Halk Oyunları Şöleni gerçekleştirilecek; Rumeli Ayhan ve DJ Ersin Şen sahne alacak.

Tarım fuarı ve kırsalda destek paneli:

Festivalin önemli ayağı olan Tarım Fuarı, 3 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda kapılarını açacak ve 4-5 Eylül tarihlerinde de ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. 3 Eylül'de saat 12.30'da Kapalı Pazar Alanı'nda "Kırsalda Hibe ve Destekler" başlıklı panel gerçekleştirilecek. Programda tarım sektörünün temsilcileri ve üreticilerin bir araya gelmesi, yeniliklerin paylaşılması amaçlanıyor.

Toplu sünnet şöleni ve akşam konserleri:

Festivalin ikinci gününde gelenekselleşen Toplu Sünnet Şöleni yer alıyor. 3 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Osmangazi Millet Bahçesi'nden hareket edecek konvoyun ardından saat 19.00'da Su Deposu Kır Düğün Salonu'nda şölen düzenlenecek. Günün finalinde sevilen sanatçı Manuş Baba, saat 21.30'da Osmangazi Millet Bahçesi'nde sahneye çıkacak.

Dördüncü gün: spor, tiyatro ve müzik:

4 Eylül Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek Bisiklet Yarışı ile gün hareketlenecek. Akşam programında Yenişehir Belediyesi Tiyatro Grubu, saat 19.00'da "Yenişehir Biber Festivali Özel Programı" ile sahne alacak; ardından Mavi Düş Gençlik konseri ve saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu dinleyiciyle buluşacak. Geceyi saat 21.30'da Aydilge'nin konseri sonlandıracak.

Gala kortej ve büyük konserler:

Festivalin en yoğun günlerinden biri olan 5 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de Derviş Eroğlu Bulvarı'ndan Heykel Meydanı'na uzanan Festival Gala Korteji düzenlenecek. Gece konser programının yıldızlarından Cengiz Kurtoğlu, saat 21.30'da sahneye çıkarak unutulan şarkılarını Yenişehirli müzikseverlerle paylaşacak.

Kurtuluş yıldönümü etkinlikleri ve kapanış:

Festivalin son günü 6 Eylül Pazar, Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olması nedeniyle anma programlarıyla geçecek. Saat 10.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, saat 11.00'de Tarihi Belediye Meydanı'nda kurtuluş canlandırması yapılacak ve saat 12.00'de Kıblepınar ile Selimiye şehitlikleri ziyaret edilecek. Akşam saat 19.30'da Halk Oyunları Şöleni, saat 21.30'da ise Mavi Düş konseriyle festival sona erecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, festivalin salt bir eğlence organizasyonu olmadığını vurgulayarak, "11. Uluslararası Altın Biber Festivalimizi yine ortak akıl anlayışıyla hazırladık. Oluşturduğumuz komisyonlarla festivalimizin her aşamasını istişare ederek Yenişehir’imizin beklentileri ve değerleri doğrultusunda şekillendirdik. Tarımımızın ve Yenişehir biberimizin festivalimizin merkezinde olduğu; kültürümüzü, geleneklerimizi, sanat ve eğlenceyi de içinde barındıran dolu dolu bir program hazırladık" dedi.

Başkan Özel ayrıca programın geniş bir kitleye hitap edeceğini belirterek, "Manuş Baba’dan Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu’na kadar birbirinden değerli sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tarım Fuarımız, Balkan Panayırımız, Toplu Sünnet Şölenimiz, yarışmalarımız, kortejimiz ve kurtuluş programlarımızla 7’den 70’e herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir festival olacak. Yenişehir’imizin bereketini, kültürünü ve misafirperverliğini hep birlikte göstereceğiz. 2-6 Eylül tarihleri arasında tüm Yenişehirli hemşehrilerimi ve Bursa’nın dört bir yanından vatandaşlarımızı festival coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beş gün sürecek program, yerel üretimin öne çıkarıldığı etkinlikler ile kültürel ve sanatsal buluşmaları bir araya getirerek Yenişehir'de yoğun bir hareketlilik yaratmayı hedefliyor.

YENİŞEHİR’İN KÜLTÜRÜNÜ, TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNÜ VE SOSYAL YAŞAMINI BİR ARAYA GETİREN ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK FESTİVAL, 2-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA BEŞ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK. ORTAK AKIL ANLAYIŞIYLA HAZIRLANAN FESTİVAL PROGRAMINDA TARIMDAN KÜLTÜR VE SANATA, GELENEKSEL DEĞERLERDEN EĞLENCEYE KADAR TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDEN ETKİNLİKLER YER ALACAK.