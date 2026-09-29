Dolar 48,9959 +0,02%
Euro 55,5989 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,58 +0,84%
EUR/USD 1,1346 -0,24%
Brent Petrol 96,15 -1,72%
--°

Uyuşturucu ticaretine operasyon: Mersin'de torbacı şebekesine dört tutuklama

Mersin'de narkotik ekiplerinin operasyonunda 4 'torbacı' tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu, 1 ton 540 litre etil alkol, terazi ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Uyuşturucu ticaretine operasyon: Mersin'de torbacı şebekesine dört tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si adreslerinde, diğer 2'si farklı araçlarda yakalandı.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram esrar, 78,77 gram bonzai, 706 gram metamfetamin, 1 ton 540 litre etil alkol, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

yasal süreç:

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN&#039;DE NARKOTİK EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU MADDE...

MERSİN'DE NARKOTİK EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU MADDE SATICILARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 4 ŞÜPHELİ YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor
images

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi
images

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü
images

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan