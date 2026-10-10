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Tarsus’ta mezarlıkta kuru ağacı keserken düşen imam hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde imam Halil Kısa (51), Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mezarlığında kuru ağacı keserken düştüğü ve yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus’ta mezarlıkta kuru ağacı keserken düşen imam hayatını kaybetti

Tarsus'ta mezarlıkta ölü bulunan imam

Mersin'in Tarsus ilçesi Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde görevli imam hatip Halil Kısa (51), mezarlıkta ölü bulundu. Kısa'nın ikindi namazı öncesinde evinden çıkarak mezarlığa gittiği, ikindi saatlerinde camide bulunmaması üzerine yakınlarının durumu sorgulamasıyla aramaya başlandığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların mezarlıkta yaptığı aramada, Kısa'nın kesilen ve kırılarak devrilen kuru ağacın yanında hareketsiz yattığı görüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki ilk incelemelerde imamın ağaç kesimi sırasında ağacın kırılması sonucu düştüğü ve bu düşme nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Kısa'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarıyla netleşeceği ifade edildi.

CAMİ İMAMI HALİL KISA (51) HAYATINI KAYBETTİ.

CAMİ İMAMI HALİL KISA (51) HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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