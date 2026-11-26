Olayın ayrıntıları:

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Sultan Parkı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Devrim Gür (17) ile U.H.Ç. aralarındaki anlaşmazlığı görüşmek üzere buluştu. Görüşme kısa sürede tartışmaya dönüşürken, çıkan kavgada Gür bıçakla yaralandı.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı ambulansta hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gür hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Polis ekipleri olay sonrası yürüttüğü çalışmada şüpheli U.H.Ç.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili kasten öldürme kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 17 YAŞINDAKİ DEVRİM GÜR HAYATINI KAYBETTİ.