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taşkın, çarşıbaşı yeşil alanı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Bayram Taşkın, Orduzu Göleti ile Çınar Park arasındaki 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı çalışmalarının eylül-ekim planını paylaştı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Aslı Han

taşkın, çarşıbaşı yeşil alanı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Taşkın projedeki son aşamaları denetledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Göleti ile Çınar Park arasında yapımı süren 180 dönümlük Çarşıbaşı Yeşil Alanı sahasında incelemelerde bulundu. Projenin altyapı ve zemin düzenlemelerindeki ilerleme yerinde görülürken, yetkililerden çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı.

çalışmaların ilerleyişi:

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen proje sahasında iş makineleriyle yürütülen kaba zemin ve altyapı işleri büyük oranda tamamlandı. Başkan Taşkın, sahadaki uygulama planını değerlendirerek, ilerleyen dönemde yapılacak ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları için takvim verdi. Taşkın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Orduzu Göleti’nin bitim noktasından başlayarak Çınar Park’taki sosyal tesislere kadar uzanan 180 dönümlük alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaba çalışmalarımızı tamamladık. Alan içerisinde yer alacak çardaklarımızın imalatı da bitmek üzere. Akan suyun çevresinde konumlandırılan toplam 100 çardağımız bulunacak. Eylül ayı içerisinde iş makineleriyle yapılacak çalışmaları tamamlayarak Ekim ayının başında ağaçlandırma ve çimlendirmeye başlayacağız. Ekim ayı sonuna doğru küçük müdahaleler dışında çalışmalarımızı %99 seviyesinde tamamlamayı hedefliyoruz."

bölgenin ihtiyaçlarına katkı:

Projede yer alacak yeşil alanın yalnızca dinlenme ve rekreasyon amaçlı olmadığını vurgulayan Taşkın, Çarşıbaşı Yeşil Alanı'nın bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap vereceğini belirtti. Orduzu Pınarbaşı'nda yaz aylarında artan yoğunluğun yerel ihtiyaçları zorladığını söyleyen Taşkın, ayrıca Bahçebaşı'nda devam eden yerleşim sürecine dikkat çekti. Bahçebaşı’nın bazı etaplarında konutların teslim ve yerleşim süreçlerinin başladığını, toplamda 11 bin konut büyüklüğündeki yerleşim alanındaki nüfus artışının göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Başkan Taşkın, çalışmaları yaklaşık iki ay içinde tamamlayıp 180 dönümlük alanı hemşerilerin kullanımına sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, projenin Battalgazi ve Malatya için hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN TAŞKIN ÇARŞIBAŞI REKREASYON ALANI’NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BAŞKAN TAŞKIN ÇARŞIBAŞI REKREASYON ALANI’NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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