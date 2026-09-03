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Dicle’de çöp sahasından halka açık yeşil alana dönüşüm tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir ile Dicle Belediyesi üç günlük çalışma ile 15 yıllık vahşi çöp sahasını temizleyip, alanı park yapılmak üzere rehabilite etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Dicle’de çöp sahasından halka açık yeşil alana dönüşüm tamamlandı

çalışmanın kapsamı ve hedefi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Belediyesi iş birliğiyle, ilçenin 15 Temmuz Mahallesi sınırlarında bulunan ve yaklaşık 15 yıldır vahşi depolama amaçlı kullanılan çöp sahası rehabilite edildi. Üç gün süren kapsamlı müdahaleyle alanda biriken atıklar temizlendi, düzenleme yapıldı ve çevre kirliliği, yangın riski, duman ile kötü koku sorunlarının önüne geçildi. Rehabilitasyon çalışmasının nihai hedefi, söz konusu sahayı yurttaşların dinlenebileceği, yeşil alana dönüştürmektir.

atık yönetimi ve nakil süreci:

Sahada yürütülen temizlik çalışmasından sonra ilçe genelinde toplanan evsel atıkların depolanma yöntemi değiştirildi. Yeni uygulamayla Dicle’den toplanan katı atıklar önce Ergani Aktarma İstasyonuna götürülecek, buradan da Karacadağ Entegre Katı Atık Tesisi (EKAY)ne nakledilerek çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek. Bu düzenleme, başta yeni yerleşim alanlarında ortaya çıkan yangın, duman ve koku sorunlarını azaltmayı amaçlıyor.

yerel yönetimlerin değerlendirmesi:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Şube Müdürü Mehmet Baran, çalışma hakkında şu bilgileri paylaştı: 'Dicle Belediyemizle yapılan görüşmeler doğrultusunda alanın rehabilitasyonu için araçlarımız, ekipmanlarımız ve personelimizle sahaya geldik. Üç günlük çalışmanın ardından alanda ciddi bir rehabilitasyon gerçekleştirdik.' Baran, ayrıca atıkların düzenli olarak Ergani Aktarma İstasyonu’na ve oradan EKAY Tesisine taşınacağını belirterek, projenin karbon ayak izini düşürmeyi hedeflediğini vurguladı.

Dicle Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Akceviz de ortak çalışmanın ilçe için önemine dikkat çekti: 'Bu alan artık çöp sahası olarak kullanılmayacak, yurttaşların hizmetine park olarak sunulacaktır.' Akceviz, uygulamanın hem halk sağlığı hem de yaşam kalitesi açısından olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.

Rehabilite edilen saha, Eğil’deki atık sahasının ıslahını takiben yapılan çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Yerel yönetimler, bölgedeki benzer sahaların dönüştürülmesiyle çevresel risklerin azaltılmasını ve sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DİCLE BELEDİYESİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA, İLÇEDE YAKLAŞIK 15...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DİCLE BELEDİYESİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA, İLÇEDE YAKLAŞIK 15 YILDIR KULLANILAN VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA ALANI REHABİLİTE EDİLDİ. ÇEVRE KİRLİLİĞİ, YANGIN, DUMAN VE KOKU SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇİLEN ALANIN, DİCLE HALKININ DİNLENEBİLECEĞİ YEŞİL BİR ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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