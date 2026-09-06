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Taşköprü Çay Cafer'de ev yangını iki katlı evi kullanılmaz bıraktı

Taşköprü'nün Çay Cafer köyünde çıkan yangın, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:49

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşköprü Çay Cafer'de ev yangını iki katlı evi kullanılmaz bıraktı

Taşköprü Çay Cafer'de ev yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çay Cafer köyünde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap evi etkiledi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

olayın seyri:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye jandarma, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

müdahale ve hasar:

Müdahale sonucu yangın söndürülse de, olay yerindeki iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Olayın büyümeden söndürülmesinde ekiplerin hızlı hareketi ile köylülerin erken ihbarı etkili oldu.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme başlattıklarını açıkladı. Bölgedeki vatandaşlara da benzer olaylara karşı uyanık olmaları ve yangın güvenliği önlemlerini gözden geçirmeleri hatırlatıldı.

KASTAMONU&#039;NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ....

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA BİR EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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